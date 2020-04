Residente di Piero ha bisogno del ricovero ospedaliero, si muove anche l’elicottero

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti in supporto al personale sanitario per soccorre un uomo residente nella zona montana di Piero, frazione di Curiglia con Monteviasco, che necessitava il ricovero in ospedale.

I vigili del fuoco intervenuti, alle 11.30 di mercoledì 8 aprile, con due fuoristrada e un’autopompa hanno collaborato con il personale sanitario e alcuni abitanti per portare l’uomo a valle. Sul posto anche l’elicottero del servizio sanitario regionale.