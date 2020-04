Resistenza in festa, la 23esima edizione si sposta online

“Resistenza in festa” non si farà, almeno non nella forma tradizionale. Dopo ventitré anni, l’evento dedicato alla Festa della Liberazione, è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid19, ma il Collettivo Il Farina ha comunque deciso di celebrare la giornata del 25 Aprile con diverse iniziative virtuali che vedranno concerti, ma anche impegno civile e solidarietà.

L’appuntamento dunque, non sarà al parco delle feste di Gemonio ma sarà sul web per una edizione che prende il nome di “Resistenza in testa”. «Abbiamo pensato che fosse comunque necessario esserci e ci siamo immaginati un evento a distanza – spiegano -. Un modo per raccontare ciò che è stato il nostro festival dal 1997 ad oggi, ma anche un momento per fare un’analisi di ciò che sta succedendo e dei pensieri su come ci immaginiamo il possibile futuro»

Sulla loro pagina Facebook infatti, è possibile trovare una serie di cartoline-manifesto. La prima si intitola “È un pandemia, non è una guerra” e ne seguiranno altre dedicate ai diversi aspetti di questa pandemia mondiale, dall’economia, ai rapporti, ai diritti umani. Inoltre, si potranno trovare dei mini live: «Abbiamo chiesto a chi ha suonato alla festa negli anni di mandarci un loro contributo. Ci hanno risposto in tanti, in modo entusiasta».

Come sempre poi, non manca l’aspetto solidale con donazioni a diverse realtà: «Abbiamo deciso di donare parte dei soldi che avremmo investito per la festa a diverse situazioni di contrasto al covid19. Faremo donazioni all’ordine degli infermieri di Varese, alla rete nazionale di sostegno alle Sex Workers, al progetto della gioventù bianco blu AmbríPiotta che finanzia un presidio sanitario in Rojava e a Mediterranea ONG che ogni giorno salva vite umane in mare, anche in Italia in questo periodo di emergenza sanitaria». Resistenza in festa dunque, non ci sarà ma i valori di memoria e antifascismo, decrescita e sostenibilità, antirazzismo e condivisione non si fermano.