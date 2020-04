Riapre il Centro raccolta rifiuti di Gorla Minore, ma solo per verde e potature

Settimane in cui ci viene chiesto di stare a casa. In questo tempo, chi ha un giardino sfrutta l’inizio del clima mite primaverile per preparare i campi alla semina o per occuparsi del verde. Un’attività che produce però parecchi rifiuti derivanti dallo sfalcio del verde e delle potature, che non possono essere abbandonati nel proprio giardino.

Per questa ragione a Gorla Minore ci si è mossi per venire incontro a questa esigenza dei cittadini. Giorni fa era stato il gruppo “Progetto per Gorla + Viva” a proporre una soluzione all’Amministrazione comunale, così da rispondere a questo bisogno della comunità. Il loro suggerimento era quello di organizzare una raccolta porta a porta, per evitare l’accumulo del verde nelle abitazioni dei gorlesi. Da Villa Durini giunge ora una soluzione per questo problema, seppur differente: la riapertura temporanea ed eccezionale del Centro raccolta rifiuti.

Queste le informazioni diffuse a riguardo, in cui il permesso viene differenziato a seconda del cognome del titolare della tassa rifiuti in ogni nucleo familiare:

“Il Centro raccolta rifiuti verrà riaperto solo per il conferimento dello sfalcio del verde e delle potature con ingresso solo da via Colombo:

– Giovedì 9 aprile dalle ore 9 alle ore 18, per cognomi dalla A alla D, con orario continuato;

– Martedì 14 aprile dalle 13.30 alle 18.30, per cognomi dalla E alla L;

– Mercoledì 15 aprile dalle 13.30 alle 18.30, per cognomi dalla M alla Q;

– Giovedì 16 aprile dalle 13.30 alle 18.30, per cognomi dalla R alla Z.

Il conferimento verra autorizzato tramite l’utilizzo della tessera sanitaria del titolare della tassa rifiuti.

Sarà presente personale della Protezione civile e dei Rengers d’Italia per evitare assembramenti e la risoluzione di problematiche che si dovessero verificare.

Sono previsti controlli occasionali anche da parte della Polizia locale e dei Carabinieri.

Sarà possibile conferire SOLO sfalcio del verde e potature di piante di giardini privati e NON sarà ammesso nessun’altro rifiuto oltre quelli sopra menzionati.

Saranno ammessi soltanto utenti dotati di idonei dispositivi di protezione sia delle vie respiratore (mascherine) che delle mani (guanti da lavoro).

Qualora i cassoni si riempissero prima delle ore 18 l’ecocentro verrà chiuso e piantonato per evitare problematiche igienico sanitarie.

Ulteriori aperture saranno concordate e programmate con la ditta a seguito dell’evolversi della situazione sia dei conferimenti sia della situazione epidemiologica. Nel caso non si riesca a recarsi al Centro raccolta nel giorno indicato sarà possibile contattare il numero verde 800 416 999”.

Da parte del sindaco Vittorio Landoni, inoltre, la raccomandazione ai cittadini di osservare con serietà le direttive comunicate; un auspicio condiviso dalla capogruppo di opposizione Fabiana Ermoni: “La raccolta del verde a domicilio era stata suggerita in quanto l’abbiamo visto applicata con apprezzamento dei cittadini, in altri comuni a noi vicino, con la stessa Econord.

Avremmo preferito che si seguisse l’esempio per evitare assemblamenti, code e lasciare libera la Protezione civile, già oberata di lavoro, per altri compiti.

Speriamo solo che in questa riapertura dell’ecocentro si svolga tutto regolarmente. Confidiamo anche nel buon senso dei nostri concittadini”.