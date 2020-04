Tra i ricoverati un ragazzo di 23 anni. Il sindaco di Cassano Magnago: “Ragazzi state a casa”

Il sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno ha fatto il punto questa sera su una settimana sicuramente non facile in città.

«Prima le belle notizie: 25 nostri concittadini colpiti dal virus sono guariti – ha detto Poliseno nel suo messaggio alla cittadinanza – Poi quelle brutte: 11 cassanesi risultati positivi sono attualmente ricoverati in ospedale. E infine quelle bruttissime: è salito a 7 il numero dei deceduti a causa del Covid-19».

Il sindaco ha poi voluto fare una raccomandazione in particolare ai cittadini più giovani: «Sapete che non comunico mai dati personali dei nostri concittadini colpiti dal virus. Ma oggi faccio un’eccezione per lanciare un monito ai più giovani e ai loro genitori. Tra i ricoverati c’è un cassanese di 23 anni. Ragazzi anche voi non siete immuni dal virus, state a casa!

Mamme e papà, a costo di litigare con i vostri figli, non fateli uscire».

Poliseno ha infine mandato un messaggio di vicinanza alle famiglie degli ammalati e in particolare a quelle di chi non ce l’ha fatta: «Preghiamo per chi ci ha lasciato e per chi sta ancora lottando contro il virus. Siamo vicini alle famiglie in lutto e abbracciamo quelle che stanno sperando nella guarigione dei loro cari».