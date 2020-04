Rimborsi per gli abbonamenti: solo Trenord è già organizzata

Treni all’osso, bus in orario festivo, scuole chiuse: gli abbonamenti ai mezzi pubblici, spesso già pagati in modalità annuale, si sono rivelati in quest’ultimo mese inutilizzabili, e in molti si stanno chiedendo se saranno previsti rimborsi, e come fare.

Fino ad ora, l’unica realtà lombarda che ha preso provvedimenti in merito ai rimborsi per l’emergenza sanitaria Covid 19 è Trenord.

I clienti potranno presentare richiesta di rimborso integrale in conseguenza delle disposizioni emesse dall’Autorità pubblica a prevenzione della diffusione del Covid19, per tutti i titoli di viaggio acquistati da Trenord e validi nel mese di marzo 2020, ad esclusione dei titoli a data aperta.

La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione delle limitazioni poste in essere per la situazione di emergenza: i particolari sono nella pagina del sito Trenord sui rimborsi.

Diversa la situazione delle altre società, che sono in attesa dell’orientamento di Regione Lombardia: per loro il “le faremo sapere” è il mantra di questi giorni, come ci ha confermato anche Autolinee Varesine che, consapevole della situazione, sta attendendo direttive.