Ripartire in sicurezza, seminario online gratuito degli Enti bilaterali

Informazioni e chiarimenti utili per organizzare la ripresa delle attività nel rispetto delle nuove normative per datori di lavoro e lavoratori. A loro si rivolge in particolare il seminario organizzato dall’Organismo Paritetico Provinciale, nell’ambito delle iniziative volte a diffondere quanto più possibile la comunicazione sulle corrette misure di prevenzione nei confronti del COVID 19.

Il momento di informazione online, gratuito, è in programma il 23 aprile alle 10. L’iniziativa, dal titolo “Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento del Covid-19”, è rivolta ai datori di lavoro, RLS e lavoratori.

Partendo dall’analisi dei 13 punti contenuti nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali si cercherà di dare consigli utili per fronteggiare la ripresa lavorativa in un’ottica di tutela generale. L’Organismo Paritetico Provinciale mette a disposizione l’opportunità di relazionarsi ad un medico del lavoro ed a due esperti in sicurezza che partendo dalle disposizioni del Protocollo siglato lo scorso 14 marzo nonché alle ulteriori indicazioni dell’ordinanza n. 528 di Regione Lombardia del 12/04/20, daranno informazioni utili e pratiche e risponderanno ai vostri quesiti.

Interverranno: Michele Tamburrelli, Presidente Organismo Paritetico Provinciale; Vincenzo Miscione, Medico del Lavoro; Daniele Grigioni, Consulente Tecnico Sicurezza; Luca Monticelli, Consulente Tecnico Sicurezza.

Come funziona il webinair: i corsi e le conferenze on-line sono fruibili attraverso la piattaforma di formazione a distanza "Zoom".