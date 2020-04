Riprendono le vaccinazioni, le famiglie saranno contattate dai centri vaccinali

La ASST Sette Laghi comunica che, seguendo le indicazioni regionali, l’attività vaccinale si avvia ad una progressiva ripresa, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Oltre alle principali vaccinazioni per l’infanzia, mantenute in queste settimane, vengono reintrodotte le vaccinazioni antimeningococcica B nei piccoli e antimeningococcica quadrivalente con richiamo DTPK nei quindicenni.

I Centri vaccinali implementeranno l’attività con l’obiettivo prioritario di recuperare gli appuntamenti che non è stato possibile rispettare in questi mesi.

Attenzione però: non c’è bisogno di telefonare per fissare l’appuntamento. Saranno i centri vaccinali, infatti, a contattare i genitori per fissare l’appuntamento e fornire le istruzioni sulle modalità di accesso: in particolare, è ammessa la presenza di un unico genitore, è fondamentale il rispetto dell’orario dell’appuntamento, così da garantire l’adeguato scaglionamento degli accessi, prima di accedere alla sede vaccinale è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e, ovviamente, è obbligatorio indossare la mascherina.

È altrettanto importante, da parte delle famiglie dei bambini e dei ragazzi, limitare le chiamate ai centri vaccinali ai casi in cui si renda necessario disdire la convocazione in presenza di reali controindicazioni sanitarie (peraltro segnalazione effettuabili anche via mail).