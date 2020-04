Come risparmiare acquistando Shopping Card con SixthContinent

È possibile acquistare online e risparmiare attraverso la raccolta punti e crediti di SixthContinent. La piattaforma di profit-sharing SixthContinent permette di ottenere Shopping Card, buoni spesa, voucher e gift card da utilizzare in tutti i negozi presenti nel catalogo o negli e-commerce elencati.

Risparmiare con la piattaforma SixthContinent è davvero facile, grazie alla raccolta di crediti e di punti che possono essere utilizzati per l’acquisto delle Shopping Card da spendere sia nei negozi fisici che negli e-commerce.

La piattaforma internazionale permette a tutti gli utenti di acquistare prodotti alimentari, buoni carburante, abbigliamento, elettrodomestici, prodotti su Amazon e tanto altro grazie alle numerose Shopping Card presenti nel catalogo.

Lo shopping online non è mai stato così divertente, attraverso delle semplici operazioni è possibile guadagnare una notevole quantità di punti e crediti che permettono sin da subito di acquistare le shopping card: basta effettuare acquisti online, invitare amici sulla piattaforma o eseguire un accesso quotidiano.

La società SixthContinent presta da sempre la sua attenzione ai consumatori italiani e internazionali, per questo motivo ha deciso di attivare un’iniziativa solidale per aiutare i consumatori anche in questo periodo di forte instabilità economica e sociale. In questo articolo spiegheremo in cosa consiste l’acquisto delle Shopping Card e come ottenere gratuitamente un SXC Ticket del valore di 30 euro da spendere sull’intero catalogo di SixthContinent e quindi per esempio nel proprio supermercato preferito.

Come si acquistano le Shopping Card SixthContinent?

Per poter acquistare le Shopping Card su SixthContinent è possibile utilizzare tre diversi metodi: punti e crediti guadagnati, saldo wallet e ticket gudagnati.

Ogni utente può utilizzare i crediti in percentuale differente per singola Card che può essere aumentata aggiungendo una o più Card proposte al secondo step di acquisto arrivando ad utilizzare i crediti fino al 100% del loro valore e dopo ogni acquisto l’utente guadagna ulteriori crediti sul proprio profilo. Mentre i SXC Ticket guadagnati dalle Card che investono pubblicità su SixthContinent possono essere utilizzati per pagare direttamente fino al 100% del valore del Carrello.

Il catalogo di SixthContinent è molto ampio e contiene molti brand sia italiani che internazionali: dai grandi marchi di abbigliamento ai supermercati, dai negozi per la casa ai fornitori di carburante. Sono presenti i grandi marketplace come Amazon, e-commerce e negozi di elettronica.

Le Shopping Card possono essere utilizzate sia nei negozi fisici che per lo shopping online (se il Brand della Card lo permette), per questo motivo sono la soluzione ideale in questo momento dove in Italia e nel resto del mondo tutti devono rispettare il distanziamento sociale e restare a casa, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per far fronte alla pandemia Coronavirus, la società SixthContinent ha intrapreso un’iniziativa solidale volta ad aiutare le famiglie che necessitano di un supporto economico per acquistare beni di prima necessità: SixthContinent si impegna a diffondere ulteriori buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di prodotti essenziali e possono essere integrati ai buoni spesa offerti dallo Stato Italiano.

SixthContinent e l’iniziativa solidale con i SXC Ticket

L’iniziativa solidale della società SixthContinent mira ad offrire un ulteriore supporto economico a tutte le famiglie che necessitano di un aiuto economico per fronteggiare la crisi causata dal Covid-19.

Dopo la scelta del Governo Italiano di stanziare 400 milioni di euro in buoni spesa e distribuirli in tutti i comuni italiani, SixthContinent si impegna a donare 3.000 SXC Ticket del valore di 30 euro ciascuno da trasformare in buoni anche alimentari.

Ogni famiglia può richiedere, attraverso il modulo presente nella pagina dell’iniziativa, un SXC Ticket da ricevere sul prorpio account e da utilizzare per acquistare un buono alimentare sul sito SixthContinent.

Richiedere il proprio SXC Ticket è molto semplice, basta inserire il nome e il cognome ed una e-mail di riferimento. Tuttavia, SixthContinent provvederà a richiedere una documentazione che attesti le caratteristiche richieste dai Comuni.

Il catalogo della piattaforma è molto ampio e dispone di numerose attività commerciali tra cui i supermercati più diffusi in Italia come MD, Carrefour e Iper.

I buoni spesa offerti dal Governo Italiano e il buono alimentare di SixthContinent possono essere utilizzati per acquistare esclusivamente prodotti alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa. Non possono essere utilizzati per l’acquisto di sigarette, alcolici e superalcolici.