“Rispetta le distanze”, sui sedili della metro spuntano i posti dove non ci si può sedere

In metropolitana spuntano i posti in cui non ci si può sedere, a causa del coronavirus. Li ha fotografati un nostro lettore sulla M5, sottolineando come, invece, sui treni questo tipo di misure non siano ancora state messe in atto. Sull’adesivo applicato ad alcuni seggiolini c’è scritto: “Non sederti qui, rispetta le distanze”. L’avviso è scritto anche in inglese.