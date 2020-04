Roberto Grassi (Univa): “Carlo Bonomi è la persona giusta”

«È la persona giusta». Commenta così il presidente di Univa, Roberto Grassi (nella foto), la designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria. «L’Unione degli Industriali della Provincia di Varese – continua Grassi – esprime le congratulazioni di tutta la propria compagine associativa a Carlo Bonomi per la nomina a presidente designato di Confindustria. È la persona giusta per affrontare le sfide che ci aspettano. Lo è sia per le importanti caratteristiche personali, sia per le linee programmatiche avanzate con l’obiettivo di innovare l’azione al fianco delle imprese, sia per gli ottimi risultati ottenuti alla guida di una delle realtà più importanti del nostro sistema, qual è Assolombarda».

nella foto Carlo Bonomi

«Le sfide che imprese e sistema Confindustria avevano di fronte ancor prima dell’emergenza sanitaria – continua Grassi – richiamavano già tutti ad uno sforzo straordinario di adeguamento ai nuovi scenari e contesti nazionali e internazionali. Ciò è tanto più vero oggi in una fase tra le più difficili della nostra storia che richiede l’unità di intenti e la collaborazione di tutte le preziose risorse che il sistema confindustriale è in grado ed è capace di esprimere ai più vari livelli, sia settoriali, sia territoriali. È ciò di cui hanno bisogno le imprese e il Paese. Carlo Bonomi e la squadra di presidenza che andrà a comporre potranno contare sulla fattiva collaborazione della nostra Unione industriali».