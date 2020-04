Rsa San Luigi Gonzaga: “Chiediamo tamponi e personale ma da Ats non abbiamo risposte”

Il gruppo Edos, che gestisce la rsa San Luigi Gonzaga, ha voluto rispondere alle dichiarazioni che le due infermiere hanno voluto rilasciare a Varesenews.

La responsabile della comunicazione ci spiega perché per tutto il mese di marzo la struttura è rimasta senza mascherine: «Prima di tutto vorrei specificare che non siamo un ospedale e che questa emergenza ha colpito moltissime case di riposo. I primi ordini di mascherine li abbiamo fatti il 23 febbraio ma, come è successo in molte altre situazioni simili alla nostra, la Protezione Civile ha requisito tutto il materiale per dare priorità agli ospedali. Ci siamo arrangiati con quelle che avevamo, non c’era altra possibilità. Quello che possiamo dire è che capiamo il disagio del personale e che, da parte nostra, abbiamo adottato tutti i protocolli sin dall’inizio dell’emergenza e abbiamo formato il personale per affrontare l’emergenza, isolato gli ospiti con sospetto Covid». Solo a fine marzo, infatti, si è sbloccata la situazione e le mascherine sono arrivate ma il contagio era ormai diffuso.

Edos fa sapere che la situazione è difficile e che il 50% del personale è in malattia «ma i servizi agli ospiti vengono comunque erogati senza soluzione di continuità grazie allo sforzo dei dipendenti che stanno facendo una turnazione molto più serrata. Abbiamo bisogno di personale e sappiamo che in questo momento non c’è la fila fuori dalla porta per venire a lavorare qui come in altre case di riposo. Ne approfittiamo per lanciare un appello a infermieri e asa: qui c’è bisogno di voi».

Sul numero di decessi con coronavirus Edos ammette solo 3 casi: «Sono i casi che abbiamo potuto accertare perché gli ospiti sono stati trasferiti in ospedale e sottoposti a tampone, prima di spirare. La rsa di Gorla Minore ospita anziani con un’età media che sfiora i 90 anni quindi non è neanche facile stabilire se il decesso è dovuto a coronavirus o ad altre patologie. Certamente abbiamo avuto un aumento della mortalità rispetto ai primi tre mesi e mezzo dell’anno scorso».

L’ufficio comunicazione spiega anche che il gruppo ha fatto presente la situazione di difficoltà ad Ats, con diverse lettere e per diverse settimane ma ad oggi non hanno ottenuto alcuna risposta: «Abbiamo fatto presente agli enti territoriali la difficoltà nel trovare personale e abbiamo chiesto i tamponi. Davanti ai silenzi di Ats abbiamo interpellato anche il Prefetto di Varese. Non vogliamo fare polemica, sappiamo che questa a emergenza nessuno era preparato».