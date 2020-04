Rubato nella notte il quad dei volontari dell’Unità Soccorso Tecnico Varese

La rete tagliata, la struttura forzata e il quad che vi era custodito scomparso nel nulla.

Come se non bastassero i problemi causati da questa emergenza, che già rendono molto complicata la vita delle associazioni che si danno da fare con spirito volontario per essere d’aiuto, all’Unità Soccorso Tecnico Varese (che si occupa ricerca e soccorso persone) è stato rubato un mezzo che i volontari si erano sudati con la propria fatica e con le donazioni di chi ha creduto in loro.

Si tratta di un quad allestito come mezzo tecnico di soccorso per le zone più difficili da raggiungere, acquistato con grandi sacrifici anche grazie ad una generosa donazione dell’associazione Amici di Paese di Jerago e con il fondamentale contributo della

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus.

«In questo periodo di emergenza UST Varese ha congelato la propria attività mantenendosi comunque a disposizione delle autorità per tutte le necessità relative alla ricerca e soccorso di persone – racconta uno dei responsabili Davide Piovesan -. L’acquisto di quel mezzo nel 2018 aveva rappresentato un grande traguardo per la nostra piccola realtà Associativa: inaugurato lo scorso Giugno alla presenza anche del Comandante Provinciale dei vigili del fuoco, si era già dimostrato particolarmente efficace in diversi contesti operativi, dalle ricerche dispersi alle assistenze alle competizioni di trail running che ci vedono sempre più presenti; un mezzo “competitivo”, ad indicare la capacità di ridurre i tempi d’intervento in maniera determinante, arrivando un po’ ovunque».

Il mezzo è stato rubato nella notte tra venerdì e sabato dal luogo dove era custodito, nei pressi della parrocchia Kolbe di Varese.

È stato trafugato da ignoti con a bordo diverso materiale per il soccorso in zone impervie, come una barella per l’impiego con l’elicottero, radio, gps e attrezzature per la movimentazione su sterrato.

«Certo questo non fermerà il nostro lavoro – spiega Piovesan -, che ricordiamo viene sempre svolto gratuitamente e senza il supporto di nessuna convenzione o contributo pubblico. Sarà però difficile pensare di rimpiazzare il veicolo a fronte delle disponibilità economiche della nostra associazione».

Le indagini sono attualmente condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese.