Sacra Famiglia «aumentano i sintomatici, isolare la struttura»

Ancora occhi puntati sulla sacra famiglia, struttura di residenza per disabili di Cocquio Trevisago dove è entrato il coronavirus nei giorni scorsi e dobe già sono presenti numerosi ospiti sintomatici, con febbre, oltre ad alcuni che sono già positivi.

Questa mattina il sindaco ha inviato una nuova lettera – dopo quelle già spedite nei giorni scorsi – ad Ats Insuria e alla prefettura per richiedere nuovamente interventi più energici per arginare il propagarsi del contagio.

Sul fronte dei pazienti, «4 risultano positivi al test Covid19, 27 sintomatici con attesa dei risultati delle analisi oltre ad altri 6 sintomatici e altri 57 ospiti, tutti nella medesima palazzina», scrive il sindaco. Dei dipendenti, 8 risultano positivi a covid, oltre ad un altro soggetto anch’esso positivo (tampone pervenuto oggi) e 2 negativi.

A fronte di questa situazione Danilo Centrella chiede «non solo l’immediata esecuzione dei tamponi su tutti gli ospiti della struttura ma anche l’isolamento completo di sacra famiglia oltre alla totale separazione fra soggetti positivi e non positivi per evitare una diffusione che sarà certamente drammatica per gli ospiti e per i cittadini del nostro Comune»