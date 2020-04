Sacra Famiglia, situazione stabile e gara di solidarietà

Settantatrè ospiti positivi, 40 fra gli operatori del personale, 4 decessi da imputarsi a Cuvid-19.

Dati fermi per fortuna da giorni alla Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago, che non salgono nei numeri ma confermati dalla stessa struttura, a cui si devono aggiungere altri 13 cittadini che abitano in paese che portano il numero a 86 positivi su 4700 residenti.

Dalla residenza sanitaria per disabili di via Pascoli fanno sapere di sentire la vicinanza del territorio che soprattutto sui social sta cercando di mobilitarsi da tempo per dare un supporto anche emotivo a quanto sta avvenendo nel complesso composto da numerosi padiglioni nei quali vengono ospitati 160 pazienti con diversi gradi di disabilità.

Sempre da sacra Famiglia fanno sapere che mancano ancora all’appello, per completare l’organico almeno 2 medici, 12 ausiliari e 5 infermieri.

Intanto sul fronte della solidarietà si stanno muovendo iniziative intese ad accendere un riflettore sull’istituto per aiutare a superare una situazione grave.

Si tratta di una “Help Marathon“ a distanza, cioè una gara che può corrersi anche dal tapis roulant di casa o nel proprio giardinetto, e prevede anche altre diverse discipline rigorosamente da praticare seguendo le regole sul contenimento.

C’è un’iscrizione e un pettorale che viene assegnato a ciascun partecipante che lo stampa e lo indossa e naturalmente anche la medaglia sarà virtuale, per una gara in cui sarà letteralmente fondamentale partecipare per far vincere tutti.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria un’iscrizione a offerta libera.

La “gara di beneficienza multisport“ è stata lanciata dall’atleta Vittorio Ciresa dell’Atletica “3V” (le indicazioni e i riferimenti si trovano sulla locandina qui sopra).