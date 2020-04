Il saluto del sindaco al prefetto in partenza: “una collaborazione sempre proficua”

Il sindaco di Varese Davide Galimberti (nella foto con Enrico Ricci in una delle occasioni istituzionali, ndr) è stato questa mattina in Prefettura a salutare e ringraziare Enrico Ricci. Il prefetto, dopo due anni nella Città Giardino, è in partenza per Bergamo: al suo posto, domani, arriverà da Agrigento Dario Caputo.

«Il mio sentito ringraziamento – ha commentato Galimberti – trova ragione nella proficua collaborazione che abbiamo sempre avuto. Sono tanti i progetti e le sfide affrontati assieme; su tutti l’emergenza coronavirus che stiamo combattendo da quasi due mesi. Ecco, il prefetto Ricci lascia Varese per andare proprio a Bergamo, il territorio più colpito dal Covid19 nel nostro Paese. A lui va un augurio speciale, certi che saprà dimostrarsi all’altezza di questa importante responsabilità, così come ha fatto nella nostra provincia».