Salvini in Regione per la ripartenza lombarda: “Soldi a fondo perduto e condoni”

“Via libera ai cantieri, a partire da quelli pubblici”. È l’obiettivo dichiarato da Regione Lombardia al termine degli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo con più di 100 persone collegate in videoconferenza tra esponenti di attività produttive, sindacati e università.

Al termine del confronto è emersa l’esigenza – in vista del ritorno alla cosiddetta “nuova normalità” – della quinta ‘D’, quella dei Diritti (diritto alla sicurezza, al lavoro, alla mobilità e allo studio) che si andrà ad affiancare a quelle di Digitalizzazione, Distanza, Diagnosi e Dispositivi”. Lo comunica in una nota Regione Lombardia al termine del primo tavolo per la cabina di regia della ripartenza.

I sindacati bocciano la cabina di regia

Al termine del primo incontro, tuttavia, i primi a prendere posizione sono stati Cgil, Cisl e Uil Lombarda: “Nella cabina di regia che Regione Lombardia ha convocato oggi con le parti sociali e i capigruppo del Consiglio Regionale non abbiamo purtroppo ascoltato dalla Regione nemmeno una sola proposta che si possa onestamente definire concreta. Non una proposta su come si vuole garantire quotidianamente a tutti i lavoratori e I cittadini gli indispensabili DPI (mascherine e guanti idonei) per poter muoversi e lavorare. Nulla su come si intende assicurare a tutti di poter viaggiare sui treni, sul metrò, sui bus, rigorosamente mantenendo almeno un metro di distanza dagli altri viaggiatori”. (Leggi qui tutto il comunicato dei sindacati)

Salvini in Regione per spingere la ripartenza

Intanto in Regione Lombardia è arrivato il leader della Lega Matteo Salvini che ha annunciato su Twitter: “Mattinata di lavoro in Regione Lombardia, obiettivo riaprire in sicurezza, fare uscire di casa i cittadini e far ripartire il Paese, i cantieri, le aziende, i negozi, attività: è quello che chiedono i cittadini, le famiglie, le imprese, i sindaci, i governatori. Abbiamo ascoltato tutte le categorie e ora è necessario un piano per la ripartenza e la ricostruzione: servono liquidità e soldi a fondo perduto, sanatoria dei debiti e delle liti del passato fra Stato e cittadini anche con condoni e pace fiscale ed edilizia, potente taglio di tasse e burocrazia, non debiti imposti da misure come il Mes, sul quale anche oggi in Europa Pd e 5stelle si sono spaccati. Siamo fiduciosi che dalla Lombardia parta la rinascita di tutta l’Italia”.

