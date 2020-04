Scontro Polizia Locale-sindaco, il Centrodestra: “Non si poteva far correggere il post?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Centrodestra per Lonate sul caso del post pubblicato dalla Polizia Locale Ferno-Lonate, da cui il sindaco di Lonate Nadia Rosa ha preso le distanze

TUTTO OK SINDACO ROSA?

In merito al post apparso sulla pagina Facebook della Polizia Locale, ed oggetto di ampia contesa, il nostro gruppo consigliare concorda senza dubbio sul contenuto (restate a casa, anche se è festa ed è bel tempo), anche se i toni e i modi (invito alla delazione) sono decisamente fuori luogo. Comprendiamo comunque l’eccesso di zelo dei nostri agenti che, da oltre un mese, sono in prima linea per far rispettare prescrizioni e decreti.

Al di là dei toni ci preoccupa però di più l’intervento fatto dal Sindaco Nadia Rosa che, in un momento così grave, dimostra, ancora una volta, di non avere il polso della situazione. Ricordiamo infatti che il Sindaco di Lonate Pozzolo, oltre che responsabile della salute dei suoi cittadini, è anche Presidente dell’Unione dei Comuni (ente che gestisce la Polizia Locale) ed, al di là delle deleghe assegnate, è dunque il responsabile ultimo della polizia locale. Anche se Rosa non è stata informata prima di questo post, arrivare ad uno “scontro istituzionale” con la Polizia Locale, dissociandosi pubblicamente sui social, ci pare quanto mai inappropriato, per non dire grottesco in questo momento, e sottolinea tutta la pochezza di questa amministrazione di fronte all’emergenza.

Non vi erano altri metodi (es. telefonare, dialogare, ragionare) per far correggere il post incriminato senza sminuire l’operato della Polizia Locale? Oppure ci stanno dicendo che, in questo grave momento, il Sindaco non riesce a far valere la sua autorità sulla nostra Polizia Locale? I fanatici sostenitori di questa amministrazione plaudono al Sindaco quale paladina della libertà, noi siamo invece atterriti di fronte all’ennesima dimostrazione d’inadeguatezza.