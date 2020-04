Senza tetto e coronavirus, prolungata l’apertura del rifugio in stazione (anche di giorno)

Con una determina dirigenziale l’amministrazione di Busto Arsizio ha prolungato l’apertura del dormitorio per i senza tetto nei locale della vecchia pesa della stazione Fs di Busto Arsizio per ulteriori 60 giorni, anche durante il giorno. La decisione è stata presa in osservanza alle norme in vigore sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 in quanto si rende necessario garantire ai – senzatetto, in via temporanea, l’ospitalità presso il rifugio anche oltre l’orario previsto dalle condizioni dell’affidamento del servizio.

Il potenziamento del servizio di apertura del rifugio per i senzatetto di piazza Volontari della Libertà integra l’affidamento diretto alla cooperativa Minerva che ha vinto il bando per la gestione per 3 anni.

Il prolungamento del potenziamento del servizio di apertura (anche giornaliera) genererà una spesa stimata di euro 2.049,60 I.V.A. compresa a favore della cooperativa che assicura la presenza di personale durante tutta la giornata.