Sessantotto casi in più, la provincia di Varese supera i duemila contagi

L’ultima comunicazione di venerdì 17 aprile con il numero di tamponi risultati positivi porta il Varesotto a 2021 contagi dall’inizio dell’emergenza con una crescita di 68 casi rispetto a quelli comunicati fino a ieri (Foto: pagina Facebook Asst Valle Olona).

In tutta la Lombardia i casi positivi sono 64.135, un numero superiore di 1.041 rispetto a ieri ma è molto positivo il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che, con 61 persone in meno rispetto alle precedenti 24 ore, è sceso sotto la soglia di mille a 971.

Un altro dato incoraggiante è quello relativo ai codici di ricovero rossi registrati negli ospedali lombardi che dopo il picco di marzo è tornato in linea con quelli dell’anno precedente.

I casi per provincia