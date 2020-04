Si amplia con Finlombarda la moratoria per imprese danneggiate da Covid – 19

Si amplia la moratoria sugli interventi di agevolazione finanziati con risorse di Regione Lombardia e sui finanziamenti gestiti da Finlombarda Spa dopo l’adesione all’Addendum all’Accordo per il credito 2019 di Abi (DGR 2995 del 30 marzo 2020).

Ora è possibile richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a 12 mesi o l’allungamento della scadenza fino a un massimo del 100 percento della durata residua dell’ammortamento dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

Hanno diritto a chiedere la moratoria le imprese di tutte le dimensioni e i Comuni della Lombardia beneficiari di finanziamenti a valere sulle misure agevolative regionali gestite da Finlombarda in essere al 31 gennaio 2020 già erogati a saldo e in ammortamento e per i quali non è stata già concessa analoga moratoria nell’arco dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Come partecipare

Le richieste di accesso alla moratoria dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020 per le operazioni in co-finanziamento dalla banca convenzionata e per le operazioni che non prevedono un co-finanziamento da parte dell’impresa o del Comune con apposito modulo all’indirizzo Pec: moratoria2019@pec.finlombarda.it specificando nell’oggetto “Richiesta di Moratoria Regionale 2019”.

Per richiedere informazioni, è possibile scrivere a: moratoria2019@finlombarda.it.

“L’emergenza ‘coronavirus’ – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – sta mettendo a dura prova le nostre imprese. Con questa iniziativa la Regione offre il proprio sostegno e concede una boccata di ossigeno al tessuto produttivo lombardo in difficoltà”.