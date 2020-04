I sindacati salutano il prefetto Ricci: “Con lui grande collaborazione”

Il segretario generale di Cgil Varese, Umberto Colombo, il segretario generale di Uil Varese, Antonio Massafra, il rappresentante della Reggenza della Cisl dei Laghi, Roberto Pagano, salutano e ringraziano il Prefetto Enrico Ricci, che andrà a ricoprire il ruolo di Prefetto a Bergamo.

“Ringraziamo il dottor Ricci – dichiarano i tre leader sindacali – per la forte ed efficace collaborazione che ha saputo instaurare, in questi due anni, con le forze sindacali: sia in alcune complesse vertenze sindacali, sia sul fronte degli incidenti e delle morti sul lavoro, ed infine in occasione di questa drammatica emergenza coronavirus”.

“Ora che il Prefetto Ricci sta per insediarsi nel territorio più colpito dall’epidemia Covid 19 – continuano Colombo, Massafra e Pagano -, vogliamo esprimergli la nostra stima più profonda e porgergli i nostri migliori auguri per il nuovo incarico che certamente sarà molto impegnativo e gli richiederà la medesima capacità di fare rete già dimostrata a Varese”.

Concludono i vertici sindacali territoriali di Cgil, Cisl, Uil, rispettivamente Colombo, Pagano e Massafra: “Cogliamo l’occasione del passaggio di testimone per salutare il nuovo Prefetto di Varese, il dottor Dario Caputo, con cui ci auguriamo di poter collaborare, come accaduto con il predecessore, per il bene di lavoratrici, lavoratori, pensionati e cittadini della nostra provincia, soprattutto in un momento così difficile e drammatico come quello attuale”.