Sindaci all’opera per imbustare novecento mascherine usa e getta

Novecento mascherine chirurgiche usa e getta per 1529 gruppi famigliari.

I sindaci dell’Unione Ovest Lago di Varese hanno ricevuto da Regione Lombardia la dotazione di mascherine usa e getta che hanno deciso di destinare ai soggetti più fragili.

Luciano Puggioni, Alessandro Granella a Giuseppe Iocca si sono così ritrovati per imbustare a una ad una le mascherine, recapitate a pacchi da 25 pezzi ciascuno, per poi lasciarle nelle cassette delle lettere dei cittadini individuati, tra gli over 65 anni.