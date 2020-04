Il sindaco annuncia una guarigione: “Queste notizie ci riempiono il cuore”

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino comunica ufficialmente «una bellissima notizia». (foto di Angelo Crimi da Lavena Ponte Tresa)

Ecco cosa comunica il primo cittadino sulla pagina facebook istituzionale del Comune: «Un nostro concittadino, ricoverato in ospedale è clinicamente guarito. Rimarrà ricoverato per ulteriori cure correlate a patologie precedenti, ma ha sconfitto questo perfido virus. Ho il cuore pieno di gioia, in questo giorno santo pieno di speranza, che voglio condividere con tutti voi! E questa notizia deve convincerci, tra le molte difficoltà che ancora ci aspettano, che andrà tutto bene».