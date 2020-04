Il sindaco Galimberti: “Auguri di Buona Pasqua, un pensiero speciale a medici e infermieri”

Un messaggio da parte del Sindaco Davide Galimberti ai cittadini per augurare loro buona Pasqua, ma sopratutto un pensiero e un ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario. Ecco il messaggio e il video pubblicato sulla sua pagina ufficiale.

“Questo mio piccolo pensiero e augurio di Buona Pasqua vorrei che arrivasse ad ogni singola donna e uomo che sta lavorando al fianco di tutte le persone ammalate, per curare chi in queste ore sta soffrendo, negli ospedali, nelle strutture per anziani e per le persone più fragili, ma anche a chi si sta prendendo cura delle persone a casa. A tutti voi vorrei che arrivasse questo abbraccio da parte di tutta la città di #Varese. Grazie per tutto quello che state facendo per tutti noi! A noi spetta il compito, non solo di ringraziarvi, ma di rispettare il vostro lavoro e impegno con le nostre azioni responsabili. Siamo tutti uniti in questo weekend di Pasqua e dobbiamo volerci bene come una grande comunità. Forza!”