“I sogni diventano realtà”. I ragazzi delle scuole Orlandi suonano la speranza di Cassano

Cieli azzurri su Cassano Magnago, in questa strana primavera 2020. E i ragazzi delle scuole Orlandi fanno volare il sogno, suonando insieme per la città.

«La nostra scuola secondaria di primo grado, la scuola Orlandi, ha una sezione ad indirizzo musicale (strumenti sax, chitarra, percussioni e flauto traverso) e i nostri settantatre ragazzi del musicale, 11-13 anni, hanno suonato “a distanza”, sui balconi, un brano per tutta la loro città» racconta Monica Monina, vicepreside dell’IC Dante di Cassano Magnago, retto dal dirigente prof. Giuseppe Oliveri.

I vari pezzi, registrati dai ragazzi appunto in rigoroso isolamento domiciliare, sono poi stati assemblati da una collega in un video che propone appunto il celebre brano del 1939 “Over The rainbow”.

Si tratta di una delle tante iniziative avviate alle Orlandi. «In questo momento di difficoltà per tutti stiamo cercando di portare avanti tante belle iniziative oltre alla didattica (come per es lavori per il Dantedì, visibili su fb, o concorsi grafici e letterari… ) perché siamo convinti che con la collaborazione e la voglia di fare si possano, nonostante tutto, ottenere delle bellissime soddisfazioni e non lasciarci scivolare addosso il tempo senza renderlo utile in qualche modo».

E intanto insieme si può guardare i cieli azzurri sperando nel futuro. «E i sogni che hai il coraggio di sognare, diventano realtà»