Sondrio azzera i nuovi contagi, il Varesotto cresce di 29 tamponi positivi a 2496

Il report di lunedì 27 aprile segnala una crescita meno sostenuta: sono 29 i nuovi casi positivi per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.496 nel Varesotto.

In tutta la Lombardia oggi si contano 590 tamponi positivi in più (73.479 in totale). Nelle ultime 24 ore sono 124 le persone che hanno perso la vita (contro le 56 del giorno precedente). In totale i lombardi che hanno perso la vita e ai quali era stato fatto un tampone sono 13.449.

Diminuiscono anche i posti letto di terapia intensiva occupati, sono 26 in meno rispetto a ieri (680 in totale). Mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.525 (-956). I dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.409 (in tutto 48.471).

I dati comunicati oggi sono i risultati di 5.053 tamponi effettuati (sono 342.850 dall’inizio).

I 20 comuni del Varesotto più colpiti

BUSTO ARSIZIO 254

VARESE 227

SARONNO 146

GALLARATE 145

COCQUIO-TREVISAGO 116

LAVENO-MOMBELLO 114

MALNATE 99

SOMMA LOMBARDO 76

CARONNO PERTUSELLA 76

CASTELLANZA 67

TRADATE 62

GORLA MINORE 57

CASSANO MAGNAGO 50

LONATE POZZOLO 43

OLGIATE OLONA 36

CARDANO AL CAMPO 30

ORIGGIO 30

VERGIATE 27

SAMARATE 26

FERNO 26

I casi nelle province lombarde

Bergamo: 11.150 (+37)

ieri: 11.113 (+66)

l’altro ieri: 11.047 (+45)

Brescia: 12.599 (+35)

ieri: 12.564 (+24)

l’altro ieri: 12.540 (+65)

Como: 3.076 (+51)

ieri: 3.025 (+83)

l’altro ieri: 2.942 (+71)

Cremona: 5.971 (+5)

ieri: 5.966 (+60)

l’altro ieri: 5.906 (+39)

Lecco: 2.230 (+53)

ieri: 2.177 (+20)

l’altro ieri: 2.157 (+8)

Lodi: 2.936 (+10)

ieri: 2.926 (+23)

l’altro ieri: 2.903 (+67)

Monza Brianza: 4.516 (+39)

ieri: 4.477 (+60)

l’altro ieri: 4.417 (+45)

Milano: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano citta’

ieri: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano citta’

l’altro ieri: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano citta’

Mantova: 3.123 (+18)

ieri: 3.105 (+23)

l’altro ieri: 3.082 (+25)

Pavia: 4.129 (+85)

ieri: 4.044 (+8)

l’altro ieri: 4.036 (+45)

Sondrio: 1.132 (=)

ieri: 1.132 (+2)

l’altro ieri: 1.130 (+42)

Varese: 2.496 (+29)

ieri: 2.467 (+60)

l’altro ieri: 2.407 (+31)

E 1.562 in corso di verifica