Spesa per 60 famiglie, ad Olgiate Olona la solidarietà ha la penna nera

La raccolta fondi ha preso il via lo scorso 11 aprile ed è organizzata dal Gruppo Alpini di Olgiate Olona, coordinata dal capogruppo Stefano Pavesi in stretta collaborazione con il Comune di Olgiate Olona e in particolare dell’assessorato alle Politiche Sociali guidato da Mauro Carnelosso e Nicola Puddu (consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni) entrambi Alpini iscritti al Gruppo olgiatese.

L’iniziativa è nata su invito del sindaco Giovanni Montano il quale ha dichiarato: «Confrontandomi con cittadini e imprenditori olgiatesi mi sono reso conto del desiderio di molti di voler dare un aiuto concreto a quelle famiglie che stanno vivendo in situazioni di ristrettezza economica, accentuate dall’emergenza in corso. La raccolta fondi organizzata dal nostro Gruppo Alpini si aggiunge alle altre iniziative già in essere portate avanti dalle Caritas locali e dalla Protezione Civile e permette di raggiungere in tempi rapidi le persone che necessitano di una risposta immediata ai loro bisogni. Ringrazio pubblicamente i cittadini e le imprese olgiatesi che con le loro offerte stanno dimostrando ancora una volta di avere un cuore grande, e ovviamente il mio plauso va a tutti i nostri volontari che con grande impegno e senso di responsabilità si sono attivati per aiutare i nostri concittadini meno fortunati».

Gli Alpini stanno raccogliendo sia fondi di natura economica (offerte sul conto corrente che trovate nella locandina in basso), sia beni alimentari e di prima necessità donati da cittadini e da imprenditori locali.

Le offerte pervenute vengono utilizzate per acquistare alimenti e beni di prima necessità. Tutti gli alimenti e i beni acquistati, più quelli donati, vengono destinati a circa 60 nuclei famigliari (vengono serviti circa 30 nuclei a settimana). I beneficiari sono circa 160 persone tra adulti e minori.

La preparazione dei beni e la consegna al domicilio dei beneficiari è sempre a cura degli Alpini. L’elenco dei nuclei familiari beneficiari delle donazioni è redatto e viene gestito unicamente dai Servizi Sociali del Comune (gli Alpini non accettano assolutamente richieste di donazioni direttamente dai cittadini).

Bilancio della prima settimana di attività: - oltre 4000 euro di offerte ricevute sul conto corrente degli Alpini; 640 Euro di cibo acquistato (attingendo dalle offerte ricevute) distribuito alle famiglie bisognose; oltre 100 kg di alimenti e beni di prima necessità donati dagli olgiatesi distribuiti alle famiglie bisognose; - 25 nuclei famigliari raggiunti.

L’assessore con delega ai Servizi Sociali e Salute, Mauro Carnelosso, ha commentato: «Questa situazione di emergenza ci sta chiedendo un grande sforzo organizzativo sia a livello comunale, come Servizi Sociali, Prociv e Polizia Locale che come terzo settore. Gruppo Alpini di Olgiate Olona e le 2 Caritas stanno compiendo un grandissimo lavoro nella distribuzione dei beni alimentari che mai in passato si è dovuto affrontare. Personalmente come Assessore, ma anche come alpino, sono orgoglioso di quanto stiamo facendo tutti insieme».

Considerato che l’emergenza si protrarrà ancora a lungo, gli Alpini invitano i cittadini a contribuire con offerte o donazioni di alimenti in modo da poter assicurare un aiuto ai più bisognosi per le settimane a venire.