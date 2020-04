“Una spesa per ricominciare”, la Società di San Vincenzo de Paoli aiuta i bisognosi

“Dare una mano colora la vita”. E’ questo lo slogan della Società di San Vincenzo de Paoli, e in questo periodo di emergenza dovuta al Covit-19 “dare una mano” concreta alle famiglie in difficoltà viene richiesto a tutti.

Per far fronte a questa missione, la società ha deciso di partecipare al bando predisposto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, con il progetto “Una Spesa per Ricominciare”, che prevede l’acquisto di BUONI SPESA presso supermercati locali. Questi buoni sono poi distribuiti tramite i centri di ascolto delle Conferenze della San Vincenzo presenti sul territorio, alle persone che ne fanno richiesta perché in grave difficoltà economica in questo periodo.

La Società di San Vincenzo de Paoli è un’organizzazione di laici cattolici diffusa in tutto il mondo, fondata nel 1833 dal Beato Federico Ozanam e messa sotto il patrocinio di San Vincenzo de Paoli. La sua vocazione è di seguire Cristo nel servire quanti si trovano nel bisogno. La fondazione del primo nucleo della San Vincenzo a Varese avvenne nel 1905 per andare incontro ai bisogni di una larga parte di popolazione che viveva in miseria. Questo spirito di condivisione totale anima ancora oggi le nostre “Conferenze” che sono distribuite in vari paesi della provincia.

Per la realizzazione di questo progetto è stato essenziale il contributo di 8.000€ ricevuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus che, aggiunto all’importo raccolto da altre donazioni, ha permesso di acquistare la maggior parte dei buoni spesa che in questi giorni stanno arrivando nelle case delle numerose famiglie che ne hanno fatto richiesta – circa 600. Ci auguriamo che la generosità del nostro territorio, e non solo, sia sempre rivolta verso i più bisognosi perché, come diceva San Vincenzo de Paoli “La carità è l’anima delle virtù”. Per donazioni e informazioni sulla raccolta #insiemexvarese: www.fondazionevaresotto.it