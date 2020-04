Spesa solidale, già raccolti 3290 euro sul conto del Comune di Busto Arsizio

Non si ferma lo spirito solidale che in questi giorni la città sta dimostrando in tanti modi: a oggi, sul conto corrente istituito dal Comune a sostegno dell’iniziativa di solidarietà alimentare “BA Spesa”, sono stati versati 3.290 Euro, suddivisi in una ventina di donazioni, tra cui un paio, molto consistenti, da 500 Euro.

Tra queste anche quella della comunità senegalese in città, ringraziata dal sindaco Emanuele Antonelli: «Ringrazio di cuore la comunità senegalese che risiede a Busto Arsizio. Stamattina Kane Dode, Abdoulaye Diagne e Beye Issa, mi hanno consegnato, a nome della loro comunità, una significativa somma di denaro che sarà versata sul conto corrente istituito dal Comune per far fronte all’emergenza alimentare. Anche grazie al loro contributo potremo incrementare il fondo per i buoni spesa e quindi aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa. Un gesto molto generoso che ho particolarmente apprezzato e che dimostra come questa comunità si senta accolta e integrata in città».

Le donazioni serviranno ad implementare il fondo reso disponibile dal Governo e quindi contribuiranno sia all’acquisto di beni alimentari che saranno destinati alle famiglie in difficoltà tramite le associazioni del terzo settore, sia ad incrementare la disponibilità economica per l’erogazione dei buoni spesa a chi ne avrà diritto.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore al Bilancio Paola Magugliani ringraziano di cuore i cittadini che hanno contribuito: «Non ci aspettavamo un risultato così significativo in così poco tempo, visto che sin dall’inizio della pandemia sono state attivate numerose campagne di raccolta fondi. Forse ci si è resi conto che l’emergenza sanitaria sta determinando una crisi economica e sociale molto grave e che anche nella nostra città stanno emergendo casi di nuove povertà che hanno bisogno di aiuto.

Ricordiamo che il conto corrente resta aperto: anche piccole somme possono fare la differenza per dare una mano a chi è in difficoltà, siamo certi che la generosità dei bustocchi, che spesso resta lontana dalle luci dei riflettori, si confermerà anche in questa occasione».

Si ricorda che l’Iban del conto corrente aperto presso la filiale locale del Credito Valtellinese (Creval spa) è IT69Q0521622800000000008295, il beneficiario è il Comune di Busto Arsizio, la causale “emergenza coronavirus – BA Spesa”.

Donare è anche conveniente: il Decreto Cura Italia, all’articolo 66, prevede degli incentivi fiscali per donazioni (in denaro e natura) a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Coronavirus. Per le donazioni di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione d’imposta del 30% (detrazione massima 30 mila euro). Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le erogazioni saranno deducibili dal reddito di impresa senza essere destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap, le erogazioni saranno deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Le donazioni possono essere fatte anche on line con l’home banking, non è necessario uscire di casa.