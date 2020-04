Spostato il servizio di dermatologia e fisiatria, il sindaco: “Non è accettabile”

Il servizio di dermatologia e fisiatria che venivano erogate nell’ambulatorio di Comerio, dal 30 marzo verranno spostate ad Arcisate.

A comunicarlo è il sindaco di Comerio Silvio Aimetti sulla sua pagina Facebook dove rivolgendosi ai suoi cittadini spiega: “Cari Comeriesi, oggi appena arrivato ho trovato questa bella sorpresa. Avevo avuto sentore nei mesi scorsi di questa possibile decisione poi avveratasi. Ritengo vergognoso che non vi sia stato nemmeno un contatto telefonico per comunicarla. Spostare un servizio di dermatologia e fisiatria, molto utilizzato dagli anziani ad Arcisate, non credo sia opportuno proprio perché in questo momento e nei prossimi mesi saranno proprio gli anziani ad avere un bisogno maggiore di questi servizi in prossimità delle loro abitazioni. Ritengo quindi che imputare questa decisione al coronavirus sia semplicemente insensato se non dannoso per le fasce più deboli. Se per gestire l’emergenza serve sospendere un servizio non ho niente da eccepire, se si usa l’emergenza per ristrutturare allora non sono d’accordo. Oggi stesso provvederò a comunicare le nostre riserve all’ASST per spiegare le nostre motivate ragioni”. Nel post di Facebook il sindaco allega la lettera ricevuta dalla Direzione Sociosanitaria di Varese.