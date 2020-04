Nuovo stanziamento per potenziare gli sportelli unici delle attività produttive nei comuni

È stato pubblicato il bando, dopo la delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’Assessorato di Regione Lombardia allo Sviluppo Economico, in cui verranno stanziati ulteriori 750mila euro per potenziare gli Sportelli Unici delle Attività Produttive che consentono, in ogni Comune, di ottenere informazioni sui procedimenti e avviare pratiche per attività con sede nel territorio comunale. Il finanziamento ha come obiettivo il miglioramento dei servizi che gli Sportelli possono offrire alle stesse imprese.

Si tratta di risorse a fondo perduto in capitale e in corrente il cui ammontare potrà variare da un minimo di 5 mila a un massimo di 35 mila euro. I partecipanti potranno chiedere, a titolo gratuito, anche un servizio di assistenza tramite il team del progetto ‘Impresa Lombardia’. Le azioni saranno condotte in collaborazione con il Sistema Camerale lombardo.

L’apertura del bando è stata fissata per le ore 10.00 del 21 aprile e si concluderà 10.00 del 30 giugno 2020. La domanda di contributo deve essere presentata a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito