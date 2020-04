Tablet per i reparti Covid, raccolta fondi per aiutare i pazienti a stare in contatto con le famiglie

Le iniziative di solidarietà si moltiplicano di giorno in giorno mostrando una comunità compatta e concentrata sull’emergenza coronavirus.

Oltre alle raccolte fondi importantissime per le strutture sanitarie ci sono anche un arcipelago di raccolte piccole e grandi che cercano di andare a coprire anche le più piccole esigenze che possono sorgere, come quella di mettere in contatto i pazienti ricoverati per lunghi periodi nei reparti covid con le loro famiglie e che, a volte, non hanno modo di farlo, essendo in isolamento.

Per questo Eleonora Carminati e Cristina Brusadelli, entrambe di Busto Arsizio, hanno lanciato una “colletta” attraverso il sito di raccolta fondi collettiamo.it a questo indirizzo www.collettiamo.it/colletta/fb96foop per acquistare alcuni tablet da donare ai reparti degli ospedali in modo da dare la possibilità ai pazienti di mettersi in contatto con le proprie famiglie.

Un aiuto concreto per dare sollievo anche psicologico a chi sta già soffrendo molto.