Tamponi alla fondazione Molina: 13 ospiti positivi

Sono iniziati i test sugli ospiti della Fondazione Molina di Varese per evidenziare ipotesi di contagio da Covid 19.

Sono stati effettuati 20 tamponi, forniti da ATS Insubria, su residenti di RSA e degenti del reparto di Cure Subacute.

I campioni vengono analizzati dal Laboratorio di Analisi dell’Ospedale di Varese, grazie all’accordo stipulato tra ASST Sette Laghi e Fondazione Molina, che ha esteso alla esecuzione dei tamponi per la diagnosi di infezione da SARS Cov 2 la collaborazione già in essere per gli esami di laboratorio.

«Ricordiamo che i primi sei casi di infezione da SARS Cov 2 del Molina erano stati diagnosticati dopo che, sulla base di un sospetto clinico, i pazienti erano stati trasferiti presso l’Ospedale di Circolo di Varese e lì sottoposti a tampone – commenta il direttore della Fondazione Vanni Belli – Nella scelta dei soggetti da sottoporre all’esame la Direzione Sanitaria della Fondazione Molina si è attenuta alla raccomandazione del Ministero della Salute del 3 aprile, che ha indicato come categoria da privilegiare nella esecuzione dei tamponi, tra le altre, “tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali”, sottoponendo a verifica gli ospiti sospetti e già in isolamento. I risultati degli esami effettuati sono stati i seguenti: 13 tamponi positivi e 7 negativi. I casi positivi sono stati prontamente radunati in zone dedicate ai pazienti con infezione da SARAS Cov 2 ed isolati dagli altri ospiti e saranno assistiti da personale loro dedicato e dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti».