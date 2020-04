Il Teatro della Bontà: oltre 3000 euro donati da chi ha rinunciato al rimborso dei biglietti

Hanno rinunciato al rimborso del biglietto per spettacoli prenotati e saltati al causa dell’emergenza Coronavirus e ne hanno devoluto il corrispettivo, oltre tremila euro, per aiutare gli ospedali di Varese.

Lo hanno fatto autorizzando la direzione del teatro Openjobmetis a versare la somma alla Fondazione Il Circolo della Bontà che il 4 marzo aprì una raccolta fondi che in questi giorni veleggia verso quota 600mila euro.

La mobilitazione è stata davvero grande e commovente.

Che dal pianeta cultura, anch’esso in grave crisi economica, parta un’iniziativa di questo genere è significativo. «Molti teatri hanno fatto un ragionamento diverso, seppur giustificato: siamo in difficoltà, amici spettatori, vi proponiamo di lasciare a noi quanto avete versato. A noi è parso opportuno seguire la strada della solidarietà sul fronte sanitario e siamo soddisfatti della risposta ricevuta – Spiega Filippo De Sanctis, direttore del Teatro Openjobmetis di piazza Repubblica Varese – Abbiamo la certezza dell’utilizzo immediato di questa risorse per salvare vite e renderci interpreti della gratitudine della cittadinanza verso medici, infermieri, personale amministrativo impegnati in una dura e non ancora risolta battaglia».

Questi i nomi dei donatori che hanno concesso di essere citati: Finotello Rosaria, Raffaella Calamari e Fabio Guella, Bianchi Fernanda Lucia e L’Abbate Raffaele, Belloni Carlo, Laura, Cristina, Paola, Rosa, Elena e Paola, Mazzarino Giacomo, Bonsignori Angela, Fantoni Beatrice, Vitelli Alessandra e Costantini Francesca , Matteo Prizzon, Sartori Monica, Massimiliano BaldoInese, Inese Kalnina, Marco Cremaschi, Carolina Abraham, Mangiameli Maurizio, Gaudioli Rita, Bolleri Alessandro, Nadia Marasciulo, Fabio Crippa e Davide Marasciulo, Sibilia Laura, Lupini Tiziana, Nanni Massimo, Maino Luisa, D’Agostini Valentina, Casoli Massimo e Spampinato Carmela, Consiglio Rosa, Gottardello Anna Maria e Maurizio Toma Mariella Zonda, Marina e Zanoni Simone , Fontana Ugo e Oheix Catherine, Martinoli Raffaella. Altri spettatori hanno preferito rimanere anonimi.

Piena soddisfazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Circolo della Bontà che sottolinea in una nota «la positiva unità d’intenti tra una Onlus e il mondo dello spettacolo finalizzata ad aiuti urgenti e mirati».

Com’è noto il Circolo della Bontà ha scelto di evitare versamenti alla cieca ma di acquistare e donare strumenti clinici e dispositivi di sicurezza sulla base delle indicazioni di Asst-Sette Laghi.

I 3.471 euro usciti dal botteghino del teatro di Varese sono serviti per acquistare guanti, tute e mascherine per i reparti di terapia intensiva e infettivologia dell’Ospedale di Circolo.