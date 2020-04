A Tradate la solidarietà procura mascherine per i Vigili del fuoco e fondi per l’Ospedale

I tradatesi (e non solo) hanno risposto all’appello dell’Associazione Amici dei Vigili del fuoco di Tradate per l’emergenza Covid-19 e oggi la buona notizia: con le donazioni raccolte l’associazione ha provveduto all’acquisto di mascherine per il personale volontario del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tradate quando si trova in caserma (per gli interventi vengono date dal Comando provinciale) e ha potuto versare 500 euro a favore dell’ospedale di Tradate.

«Siamo lieti e orgogliosi di aver potuto dare il nostro contributo economico, grazie alle donazioni di tante persone – dice il presidente dell’associazione, Massimo Desiante – In questo momento tragico per il nostro paese ci siamo sentiti in dovere, per quanto ci è stato possibile, di aiutare il nostro sistema sanitario locale nel fronteggiare l’emergenza del coronavirus. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno aderito alla nostra iniziativa: ci avete sostenuto e dato fiducia, nonostante la nostra sia un’associazione presente da pochissimo tempo sul territorio tradatese».