Tragedia a Carnago: morti in casa marito e moglie, ipotesi di omicidio-suicidio

Dramma in una casa di Carnago. Questa mattina, domenica 5 aprile, sono stati trovati i cadaveri di due persone, un uomo e una donna, di età apparente tra i 60 e i 65 anni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno guidata dal capitano Pietro Francesco Laghezza. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che si tratti di un omicidio-suicidio.

I due corpi sono di marito e moglie, lui 62 e lei 61 anni. Il primo ad essersi trovato davanti la scena del delitto e ad aver avvertito le forze dell’ordine è stato uno dei figli della coppia.

Le modalità sono da chiarire, ma i militari propendono per l’accoltellamento: gli accertamenti sono in corso, ma sembra che l’uomo, in cura per depressione, abbia prima ucciso la moglie e poi si sia tolto la vita. Al momento si escludono responsabilità di terzi.