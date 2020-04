Il tricolore alla finestra per ricordare la Liberazione

A causa delle misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus, anche a Vergiate la celebrazione in ricordo del 75° anniversario della Liberazione si svolgerà in forma ristretta e senza pubblico.

Sabato 25 aprile il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato depositerà una corona di alloro sul monumento ai caduti insieme a poche altre persone e nel rispetto delle norme di sicurezza. In occasione della cerimonia i cittadini non potranno scendere in strada, ma avranno comunque la possibilità di partecipare in modo simbolico, esponendo fuori casa, sulle finestre o appesa ai balconi una bandiera italiana.