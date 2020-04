“Troppa incertezza”, parrucchiere appende le chiavi alla vetrina

Abbiamo raccontato nei giorni scorsi dell’allarme lanciato dalle associazioni di categoria sulla pesantissima situazione che stanno attraversando centri estetici e parrucchieri (qui quello di Confartigianato Imprese Varese e qui della CNA). Oggi si aggiunge lo sfogo di un titolare di un negozio di acconciature di Caronno Varesino, Mauro Dicara.

Egregio direttore,

Dopo 46 anni di salone portato avanti dalla mia famiglia vi lascio le chiavi appese!

Esclusi dal nuovo DPCM , senza avere Certezze sulla riapertura è inutile aspettare, noi come tutti i nostri colleghi eravamo pronti con le giuste protezione e precauzioni a riaprire in sicurezza, con ingressi limitati e anche incassi ridotti, ma almeno si poteva tornare a lavorare.

Invece nulla, nessuna certezza sul nostro futuro. Tanti di noi compreso me non hanno nemmeno ricevute le tanto promesse 600 euro (giuro che se le avrò le darò in beneficenza). Con queste incertezze e senza garanzie che senso ha andare avanti? Per alcuni miei colleghi le spese sono diventate insostenibili.

Tanto vale alzare le forbici e appendere le chiavi. Quando si potrà tornare, qualcuno mi avvisi nel frattempo farò l’orto.

Cordiali saluti Mauro