Truffa allo Stato, chiesti 3 anni e 6 mesi per l’ex-direttore di Castellanza Servizi

Giunge alle fasi conclusive il processo con rito abbreviato nei confronti dell’ex-direttore di Castellanza Servizi e Patrimonio, Paolo Ramolini, e dell’imprenditore legnanese Alberto Romanò, a giudizio per truffa ai danni dello Stato relativamente alla vicenda (emersa nel novembre del 2019) dei lavori eseguiti a casa della figlia di Ramolini e che, secondo la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sarebbero stati “accollati” all’azienda municipalizzata di Castellanza nella quale Ramolini aveva un certo peso.

L’indagine, condotta dal sostituto procuratore Martina Melita, aveva fatto emergere fatture per 14 mila euro, intestate a Castellanza Servizi, per lavori che non sarebbero mai stati eseguiti per conto della società, bensì per i serramenti della casa della figlia dell’ex-procuratore della Csp.

Nell’udienza di oggi, davanti al Gup Nicoletta Guerrero, accusa e difese (Stefano Trotta per Ramolini e Maira Cacucci per Romanò) hanno discusso. Il pm ha chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per Ramolini e a 3 anni e 4 mesi per Romanò.

I difensori hanno chiesto l’assoluzione dimostrando, dal loro punto di vista, che tutto si è svolto regolarmente. In particolare l’avvocato Cacucci ha mostrato al giudice che le fatture ritenute false dalla procura fossero, in realtà, relative a lavori svolti dall’impresa legnanese per conto della Castellanza Servizi e Patrimonio con le relative bolle di accompagnamento dei materiali e foto degli interventi eseguiti. Anche per quanto riguarda i lavori a casa della figlia, il difensore ha mostrato i bonifici dei pagamenti eseguiti da Ramolini e le relative fatture e bolle di accompagnamento.

Destino diverso, invece, per l’ex-farmacista Sara Costingo che, accusata insieme a Ramolini di peculato, ha chiesto e ottenuto la messa alla prova per la vicenda delle vacanze a spese della stessa municipalizzata: la donna, dipendente della farmacia comunale San Giulio, risultava presente al lavoro anche nei giorni in cui era in vacanza in Turchia proprio con Ramolini.

La prossima udienza sarà dedicata alle eventuali repliche e alla sentenza. Nella vicenda il Comune di Castellanza si è costituito parte civile.