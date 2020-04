Tutti vincitori: per ogni disegno un uovo di Pasqua in regalo

Impossibile scegliere un disegno più bello o più meritevole dell’altro. E allora sono tutti vincitori e avranno un tutti un premio dolcissimo i bambini di San Fermo e Cascina Molina che nei giorni scorsi hanno voluto condividere con i clienti di “Vivo ABmarket” – l’unico alimentari del popoloso quartiere – i loro coloratissimi messaggi di fiducia e solidarietà.

“È stata dura ma alla fine abbiamo deciso che non ci sarà un vincitore – ha scritto su Facebook Angelo Barausse, il titolare, domenica 5 aprile – A tutti i bambini che hanno fatto e mandato il disegno in negozio regaliamo un uovo di Pasqua”.

A partire da oggi ed entro la fine della settimana i genitori dei bambini in questione potranno passare in negozio a ritirare l’uovo in omaggio con cui sono premiati tutti disegni dei bambini appesi all’interno e all’esterno del supermercato di via Dobbiaco 41.