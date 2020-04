Un carico di gelati per medici, detenuti e anziani dai bikers di “Brughiera CàDaMat”

Il rombo dei motori delle loro moto non si fa sentire da un pezzo sulle strade della provincia e di tutta Italia ma nonostante questo stanno spingendo a tutto gas la manopola della solidarietà. Sono i motociclisti dell’associazione Brughiera CàDaMat che con la loro linea di magliette “A Manetta” non mancano di far sentire la loro presenza aiutando i detenuti delle carceri di Busto Arsizio, Vercelli e Novara ma, in questi giorni di emergenza sanitaria, anche i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta negli ospedali.

«Per questo, grazie ad un amico radiologo e biker, abbiamo realizzato una cinquantina di magliette con il nostro logo e la scritta #andràtuttobene per i medici del suo reparto – racconta Camilla Pensa, segretaria dell’associazione – da quest’idea, che abbiamo potuto realizzare grazie anche all’aiuto di PlotterFilms che ci ha fornito le magliette, abbiamo deciso di proseguire mettendole in vendita ad offerta libera (più 5 euro di costo di spedizione, ndr) per raccogliere altri fondi».

Fondi che l’associazione ha deciso di destinare alla collaborazione con un’azienda che produce gelati e semifreddi in provincia di Novara ( la Emmi Dessert) per distribuire 3000 confezioni di gelati, dolci e semifreddi alla Protezione Civile di Busto Arsizio che li porterà, a sua volta, all’ospedale di Busto Arsizio per medici e pazienti ma anche alle case di riposo cittadine e alla comunità Marco Riva: «Il carico è stato già consegnato – spiega ancora Camilla – l’azienda ce li dà gratuitamente ma una piccola spesa va affrontata ed è quella per il trasporto con camion frigorifero che hanno un certo costo». Altri tre bancali sono stati, invece, portati nelle carceri di Busto Arsizio, Novara e Vercelli.

Per sostenere l’iniziativa è possibile scrivere, richiedendo la maglietta che verrà spedita a casa, alla mail info@amanetta.it oppure sui canali Facebook e Instagram dell’associazione.