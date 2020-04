Un nuovo caso e un guarito: Il sindaco di Daverio fa il punto sull’emergenza Covid

“Cari concittadini, avendo ricevuto aggiornamento dalle Autorità sanitarie, tramite comunicazione ufficiale della Prefettura di Varese, segnalo il caso di una seconda persona positiva al test del CoronaVirus nel nostro Comune. A fronte di quest’altra persona in cura per la positività, a cui vanno gli auguri di noi tutti sperando nella ripresa, vicini alla famiglia, sono lieto di segnalarvi che il primo nostro concittadino ricoverato è stato dimesso mercoledì 1 pomeriggio, sta abbastanza bene, chiaramente a titolo cautelativo isolato e osservato in casa”.

È il sindaco di Daverio Franco Martino ad aggiornare la cittadinanza sull’andamento dell’emergenza sanitaria sul territorio comunale.

“La Prefettura – prosegue il sindaco – ci ha anche confermato 3 Osservati (persone invitate dai sanitari a restare a domicilio, in c.d. “quarantena”), d’altra parte già noti, essendo familiari del primo caso, e pertanto già sorvegliati dall’inizio, in contatto quotidiano, la situazione resta monitorata e noi restiamo pronti a dare supporto alla famiglia per eventuali bisogni, finora non richiesti. La situazione evolve quotidianamente, ma sinora non vi sono altre comunicazioni ufficiali, continuiamo a seguirla. Rinnovo l’invito agli interessati di contattarmi, come Autorità Sanitaria Locale, comunicandomi tempestivamente eventuali provvedimenti cautelativi (di ricoveri ospedalieri o periodi domiciliari almeno 14 giorni), anche per essere messo in grado di aiutare, per quelli che devono restare a casa, e favorire il mantenimento di contatti con i parenti ospedalizzati”.

“Rinnovo i ringraziamenti – ha concluso il sindaco – ai molti che devono continuare ad operare per le necessità del nostro comune (dal Personale comunale a Polizia locale e Forze dell’ordine, dalla Protezione civile ai Volontari — vecchi e nuovi, a partire da chi ha dato nuove disponibilità, ai numeri dei servizi sociali o sul sito, in questo periodo per aiutarci a fornire servizi di supporto -, fino all’Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo). Segnalo che attendiamo sempre le Mascherine richieste alla Protezione Civile (che, giustamente, le deve dare prioritariamente ai Servizi sanitari ed alle Forze dell’ordine o persone che entrano a più stretto contatto con contagiati). Siamo riusciti ad acquistarne 200 (per le necessità di cui sopra, distribuite per i servizi) e ne abbiamo ricevuto qualche decina in donazione da un’impresa di Vergiate (chiaramente tessili, non Dispositivi Medicali o DPI, come tutte quelle delle produzioni riattivate in provincia, per colmare le lacune delle carenze dei Dispositivi)”.