Un fondo di solidarietà in aiuto alle famiglie

Il Comune di Cadrezzate con Osmate ha aperto un fondo per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Tutti i cittadini e le imprese desiderose di dare il proprio contributo potranno fare una donazione con un bonifico.

«I fondi raccolti – spiega Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate con Osmate – serviranno a dare una mano alle famiglie del nostro comune che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. L’obiettivo è quello di distribuire dei buoni spesa da utilizzare per i beni di necessità, che si affianchino a quelli emanati grazie ai fondi statali». Per avere più informazioni su come partecipare all’iniziativa si può consultare il sito del Comune.

Una misura di solidarietà che si affianca agli altri provvedimenti applicati dall’amministrazione per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi si è conclusa infatti la distribuzione delle mascherine, con la consegna dei dispositivi a ogni abitante residente sul territorio comunale.

Ma per trovare la forza necessaria ad affrontare l’incertezza e la paura, a volte è utile anche un po’ di dolcezza. Nel corso delle festività pasquali, infatti, l’amministrazione insieme alla Protezione civile e ai volontari comunali ha distribuito casa per casa degli ovetti di cioccolato e una bandiera italiana a tutti i bambini, e a ogni famiglia un dolce per festeggiare anche solo per un attimo questa Pasqua così strana. Un uovo di cioccolata è arrivato anche a casa di tutti gli ultra-novantenni di Cadrezzate con Osmate: le persone più fragili e che più sono esposte ai pericoli legati ai sintomi del virus.

Un ricordo è andato anche ai cari scomparsi che riposano nei cimiteri chiusi a causa dell’emergenza sanitaria, con la benedizione da parte di don Gabriele Ferrario di entrambi i cimiteri comunali nelle località di Cadrezzate e Osmate.