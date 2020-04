“Un Nuovo Mondo” di Silvano Scaltritti per la raccolta fondi a sostegno del San Gerardo di Monza

Questa emergenza mondiale non può far rimanere nessuno indifferente, questi sono i momenti in cui valore della parola collettività viene compreso senza nessun confine.Unendo le forze si ottengono i risultati più importanti, noi ci crediamo!L'Orchestra filarmonica Ettore Pozzoli e il coro Modusnovi Ensemble vi invitano a sostenere l'associazione Brianza per il cuore,per appoggiare il reparto di rianimazione dell'ospedale S. Gerardo di MonzaA questo link la possibilità di donare:https://www.gofundme.com/f/sosteniamo-la-rianimazione-del-san-gerardo-monza?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=m_pd+share-sheetOppure:Per donazioni tramite BONIFICOIntestazione: Brianza per Cuore OnlusCausale: Donazione Reparto Rianimazione Ospedale San GerardoCREDITO VALTELLINESEVia Zucchi 16,MonzaIBAN IT23D 05216 20404 0000 0001 0520

