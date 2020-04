Un supermercato e tanti cittadini donando quintali di cibo alla Caritas

Un concerto di solidarietà che ha animato tutto il paese: tanti gli attori che hanno reso possibile una generosa donazione al comune di Solbiate Olona.

La notizia, diffusa ieri dall’Amministrazione comunale, fa riferimento ad un supermercato locale che avrebbe donato “molti beni di prima necessità, e soprattutto di alta qualità, per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Gli stessi sono stati consegnati alla Caritas solbiatese per la gestione della distribuzione”.

Tanti i ringraziamenti fatti: “Vogliamo anche ringraziare, dal profondo del cuore, tutti i nostri concittadini che hanno scelto di donare qualche prodotto, i volontari, gli organizzatori, tutte le persone. Grazie a tutti! Proprio in questi momenti così delicati sembra venir fuori il cuore di Solbiate Olona, fondamentale per vicinanza e aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà”. La nota si conclude con la frase “Nessuno si salva da solo” e questo gesto solidale non può che dimostrare la fondatezza del messaggio per tutti i solbiatesi.

Tenacia e positività erano stati trasmessi qualche settimanafa anche dalla Pro loco cittadina, che, dalla sua pagina Facebook, si era rivolta ai propri concittadini con un messaggio incoraggiante: “Arriverà il giorno in cui Conte, a reti unificate, aprirà il suo discorso con il sorriso sulla faccia e annuncerà che finalmente tutto è finito. Ed è allora che scenderemo tutti in piazza come quando abbiamo vinto i mondiali, stapperemo spumante e finalmente ci abbracceremo più forte di prima. Sarà festa nazionale e svuoteremo di nuovo tutti i supermercati, ma questa volta per fare una bella grigliata con tutti gli amici di sempre. Intanto, resistiamo”.