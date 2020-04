Un ungolato rimane incastrato nel cancello, lo liberano i vigili del fuoco

Ha provato a passare tra le sbarre di una cancellata ma è rimasto bloccato.

I vigili del fuoco di Varese sono dovuti intervenire in via Valle Oro a Comerio per ridare la libertà a un animale.

L’ungulato è rimasto incastrato nella recinzione di un’abitazione; sono stati i proprietari a lanciare l’allarme.

I pompieri sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e mediate l’uso di un divaricatore hanno liberato l’animale.