Un’azienda dona migliaia di mascherine: “Ora ogni cittadino ora avrà la sua”

In considerazione della situazione emergenziale generata dalla diffusione di Covid-19 sul territorio nazionale e grazie alla generosa collaborazione della ditta “Exergy” nei prossimi giorni tutti gli abitanti di Olgiate Olona avranno una mascherina. L’azienda ha infatti donato 16.500 mascherine chirurgiche che ora saranno distribuite a tutti i cittadini.

“Ciascuna delle 5.286 famiglie olgiatesi riceverà quindi una dotazione di mascherine facciali -spiega l’amministrazione in una nota- che sarà recapitata direttamente nella cassetta delle lettere. Nessuna richiesta formale deve essere avanzata per ricevere il materiale sanitario: la distribuzione riguarderà infatti la totalità dei nuclei familiari”.

Si tratta di dispositivi monouso, tecnicamente adatti a fornire una protezione limitata nel tempo. “Cionondimeno, in considerazione del perdurare dell’emergenza e della scarsità di dispositivi presenti sul mercato, nella speranza di poter fornire presto nuove mascherine a sostituzione di queste, viene allegata una informativa dello “Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare – Agenzia Industrie Difesa” per la loro corretta sanificazione”. La scheda può essere consultata cliccando qui.

“Si raccomanda -precisa ancora la nota del comune- al momento della ricezione della dotazione, di non utilizzare all’istante le mascherine, ma di esporle all’aria aperta per almeno 10 ore. Si informa inoltre che l’eventuale trattamento di sanitizzazione può essere effettuato per non più di tre volte salvo prematuro o evidente deterioramento della mascherina”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’azienda Exergy e la sua capogruppo Tica per il gesto di autentica e umana solidarietà. Il sindaco Giovanni Montano esprime inoltre a tutte le famiglie olgiatesi un sentito augurio, «nella speranza che la vita possa riprendere la sua normalità nel più breve tempo possibile».