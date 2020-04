Uova di Pasqua e auguri ai dipendenti dell’ASST Sette Laghi dal Presidente della Commissione Sanità della Lombardia

Da domani, venerdì 3 aprile, ogni dipendente della ASST Sette Laghi potrà ritirare un uovo di Pasqua, omaggio offerto dal presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti.

Con l’uovo, la lettera in cui sono spiegate le ragioni di questo gradito gesto.

“Purtroppo accade che a volte il nostro destino non sia nelle nostre mani, – ha scritto il Presidente Monti rivolgendo ai nostri dipendenti i suoi auguri all’avvicinarsi della Santa Pasqua – non ce le andiamo a cercare, né le provochiamo le occasioni in cui dobbiamo fronteggiare il male, ma la vera misura della forza di una comunità è il modo in cui reagisce quando quel momento arriva. Siete migliaia ad averlo fatto, quando vi è arrivata la chiamata in servizio siete corsi al vostro posto e non l’avete mai abbandonato. Le corsie dei nostri Ospedali, le ambulanze, le strutture sociosanitarie, gli ambulatori medici sono popolati da angeli, uomini e donne dai più esperti a quelli appena entrati in servizio che ogni giorno rendono questo miracolo possibile”.