“Usiamo i soldi per finire la Pedemontana per aiutare le partite Iva”

«Accantoniamo il progetto della Pedemontana e utilizziamo quelle risorse per integrare l’assegno mensile per le Partite Iva». La proposta arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba e “nasce dal momento complicato che stanno affrontando i titolari di Partita Iva che, di fatto, sono impossibilitati a lavorare”, si legge in una nota.

«Con il Decreto Cura Italia -spiega il consigliere- il Governo è intervenuto concretamente per dare sostegno e supporto alle attività produttive, alle Partite Iva e alle imprese. In questa fase è fondamentale che Regione Lombardia cerchi di adottare delle misure integrative al fine rendere ancora più forti ed efficaci gli strumenti di supporto introdotti dallo Stato. Solo attraverso un approccio sinergico sarà possibile dare un ulteriore sostegno ai titolari di Partite Iva».

Da qui la proposta che porterebbe alle partite Iva lombarda 400 euro in più. «Mi sento di suggerire a Regione Lombardia di integrare i 600 euro dell’INPS con altri 400 euro per tutti i titolari di Partita Iva e per tutta la durata della misura di sostegno -continua Erba- Come suggerito dal nostro capogruppo Marco Fumagalli, i fondi a copertura di questa integrazione economica potrebbero essere reperiti utilizzando le risorse originariamente destinate per la Pedemontana. Oggi esistono problemi più importanti da risolvere».

«In un momento difficile come questo, credo che si possano mettere da parte infrastrutture inutili come questa e dare priorità ai bisogni reali dei cittadini lombardi che devono essere messi nelle condizioni di poter sopravvivere», conclude il consigliere pentastellato.