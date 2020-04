Varese in Azione: “Per l’emergenza ci vuole una cabina di regia sul territorio”

I comitati locali di Varese in Azione ritornano sulla questione Coronavirus e sulla gestione dell’emergenza sul territorio, proponendo una cabina di regia.

«In queste ore, ancora siamo tutti con l’attenzione rivolta verso l’evoluzione della pandemia che ci sta colpendo e degli sviluppi nella gestione di questa urgenza. Azione sul territorio continua nel rilevare come evolvono gli accadimenti, le urgenze e cerchiamo di far emergere con spirito propositivo anche le difficoltà. Ci pare doveroso dare un contributo anche solo al dibattito e provare a fare delle proposte. A tal proposito ci appare evidente che in queste settimane si sia persa davvero l’occasione di sfruttare il contesto provinciale nelle sue poche ma importanti competenze. Due i punti su cui si poteva e volendo ancora si potrebbe fare qualcosa. In primis, giocare un ruolo di coordinamento e di mediazione tra i comuni, che in questo momento stanno lavorando e gestendo al massimo le proprie competenze e assolvendo alle urgenze del territorio e che in varie occasioni hanno lamentato, anche a mezzo stampa, la difficoltà a rapportarsi con ATS.

In secondo luogo molto si potrebbe fare sul tema della protezione civile. Il lavoro svolto dai nostri tantissimi e generosi volontari potrebbe avere un supporto maggiore specie nella gestione di alcune problematiche se ci fosse una cabina di regia in grado di uniformare le modalità di intervento.

Il livello amministrativo provinciale può fare poche cose probabilmente ma queste potrebbero dare un contributo importante. Aggiungiamo che proprio in queste ore dalla protezione civile nazionale verranno inviati in regione Lombardia ben 25 medici per far fronte alle urgenze nelle RSA, tema che abbiamo già sollevato nei giorni scorsi. Il territorio di Varese, deve muoversi affinché parte di questa forza lavoro arrivi qui da noi a sostegno delle difficoltà emerse e di cui ancora manca una completa mappatura.

Ecco una prima situazione in cui Provincia, comuni, protezione civile e ATS possono provare a lavorare insieme e riuscire così a dare una risposta importante. Per questo auspichiamo che questa nostra posizione venga raccolta dalle forze politiche coinvolte nell’amministrazione di questa provincia e possa essere da stimolo.

I comitati locali di Varese in Azione».